حظك اليوم برج الثور ليوم الجمعة 23/12/2016.. تبحث اليوم عن الحب الحقيقى

يعد برج الثور من الأبراج الترابية التى يتسم أصحابها بالطيبة والانجذاب للأشياء الثمينة، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج لهم فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأدائك كما أنك قد تحصل على ترقية فى الفترة المقبلة وهذا يحفزك على العمل أكثر من أى وقت مضى.

الثور على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الثور على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.