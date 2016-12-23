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حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 23/12/2016.. تتلقى الدعم من العائلة اليوم

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 23/12/2016.. تتلقى الدعم من العائلة اليوم حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 23/12/2016.. تتلقى الدعم من العائلة اليوم

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يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية التى تتسم بالعقلانية والعمل على التخطيط للأعمال فى صمت، ونقدم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج لهم فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

الميزان على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

الميزان على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.


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مصر 365

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