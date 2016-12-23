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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها أنهم واثقون فى أنفسهم أكثر من الزائد وهو الأمر الذى يزعج الآخرين.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

حياتك العاطفية ليست مستقرة، الفترة المقبلة ستكون أفضل على مستوى علاقتك بشريك الحياة، عليك أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك ولا تهمل شريك الحياة أكثر من ذلك.

برج الأسد على الصعيد المهنى...

الأمور فى العمل تسير بشكل جيد إلى حد كبير، ربما الفترة المقبلة ستشهد سفرك إلى إحدى الدول العربية، وتستطيع أخيرا الوصول إلى المنصب الذى ترغب فيه.

برج الأسد على الصعيد الصحى..

حافظ على صحتك خلال فصل الشتاء، الليمون وفيتامين سى لمواجهة نزلات البرد الشديدة، كذلك عليك أن تتناول الكثير من السوائل المفيدة لك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

حياتك تحتاج إلى بعض الاهتمام أكثر من ذلك، لا يجب أن يسيطر العمل على حياتك بأكملها فصحتك وحياتك الخاصة تحتاج إلى نفس الاهتمام.


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مصر 365

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