حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، إذ يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

الملل الذى أحاط بك فى العمل الأسبوع الماضى، كان له تأثير سلبى عليك هذا الأسبوع، كن لطيفًا وهادئا مع الآخرين، وأعلم أن المرحلة التى تمر بها حالياً مجرد مرحلة عابرة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحتاج إلى مزيد من الجهد لشحن علاقتك العاطفية من جديد، ربما اليوم مناسب جدًا للقاء الحبيب والاستماع إليه، خصوصًا أن الفترة المقبلة شهدت الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تناولك للمياه والسوائل بكثرة يجعلك تشعر ببعض الراحة، خصوصًا أنك كنت تعانى من أزمة صحية حدثت لك خلال الفترة الماضية، وهو ما ستعوضه من خلال المياه والطعام الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على جميع المستويات، ومن المفترض أن تقابل أحد أصدقائك القدامى.