أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، إذ يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

 

الملل الذى أحاط بك فى العمل الأسبوع الماضى، كان له تأثير سلبى عليك هذا الأسبوع، كن لطيفًا وهادئا مع الآخرين، وأعلم أن المرحلة التى تمر بها حالياً مجرد مرحلة عابرة.

 

 

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

 

تحتاج إلى مزيد من الجهد لشحن علاقتك العاطفية من جديد، ربما اليوم مناسب جدًا للقاء الحبيب والاستماع إليه، خصوصًا أن الفترة المقبلة شهدت الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية.

 

 

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

 

تناولك للمياه والسوائل بكثرة يجعلك تشعر ببعض الراحة، خصوصًا أنك كنت تعانى من أزمة صحية حدثت لك خلال الفترة الماضية، وهو ما ستعوضه من خلال المياه والطعام الصحى.

 

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على جميع المستويات، ومن المفترض أن تقابل أحد أصدقائك القدامى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى