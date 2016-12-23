أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز مواليده بالحدس القوى لدرجة ملفتة وتقديس الصداقة وتقديم الدفعة الإيجابية للأصدقاء، ويعيبه أنه يتمسك برأيه فى النقاشات بشدة حتى لو شعر أنه على خطأ ونادرا ما يعترف بخطأه.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

 

اليوم مناسب جدًا لأن تبرز مواهبك وقدراتك الخاصة، على الجميع أن يعرف أنك قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى حياتك المهنية بشكل كبير.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

 

حان الوقت لكى تعود خطوة إلى الخلف وتنظر جيدًا لعلاقاتك بشريك الحياة، تجاهلك لبعض المعلومات خلال الفترة الماضية قد يصنع أزمة عاطفية فيما بينكما فى المستقبل.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

مزاج جيد خلال هذا الأسبوع، العطلة الأسبوعية ستقضيها بصحة جيدة، وذلك على عكس الأسابيع الماضية التى شعرت فيها بأزمات نفسية طارئة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

 

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل والأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى