حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23/12/2016.. جلسة خاصة مع شريك الحياة

نقدم لك توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالمزاجية، كذلك يتمتعون بروح المرح التى تجعلهم محببين لدى الجميع

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

حاول أن تتعامل مع شريك الحياة بطريقة أكثر هدوء، الحبيب مازال يحتاج إلى دعمك وإلى وجودك جواره فلا تبخل عنه بذلك.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية تحتاج إلى بعض التخطيط، الأمور فى الفترة الأخيرة تسير بشكل غير مرضى لك تمامًا، ولن تقدر على تحقيق ما تريد طالما أنت غير قادر على متابعة الأمور الخاصة بعملك بشكل صحيح.

برج السرطان على الصعيد الصحى..

أزمة صحية طارئة بسبب ضعف المناعة، عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتسارع فى الذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن حتى تحمى نفسك من الأمراض فى فترة الشتاء.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، ولكن حاول أن تستمع بها، وتقضى مع عائلتك أطول وقت كما كنت تفعل فى الماضى.