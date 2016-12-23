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حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة عمل جديدة

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة عمل جديدة حظك اليوم برج القوس الجمعة 23/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة عمل جديدة

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يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام ستلاحظ تغييرا كبيرا على جميع المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 

برج القوس على الصعيد المهني:

 

فرصة عمل جديدة أو مشروع جديد سيكون هو الأفضل لك خلال الفترة المقبلة، عليك أن تبرز طاقتك الإيجابية حتى تصل إلى وجهتك النهائية، لا يجب أن تسيطر عليك هذه الروح الانهزامية.  

 

على الصعيد العاطفي:

 

موعد غرامى جديد من شأنه أن يمنحك الشعور بالطاقة الإيجابية، كذلك من المتوقع أن تكون الجلسة مع شريك الحياة هى أفضل الجلسات على الإطلاق لأنكما ستناقشا سويًا كل الأمور الخاصة بالعلاقة.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

مشاكل تتعلق بمرض جلدى طفيف بسبب تناولك لبعض الأطعمة الممتلئة بالدهون، والتى تسبب لك بعض الآلام العارضة، وعليك أن تراجع الطبيب فى أسرع وقت ممكن.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

 

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.


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مصر 365

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