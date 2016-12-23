«طرق دبي» تُطلع وفداً من «الداخلية» على أفضل ممارسات التدقيق الداخلي

زار وفد من وزارة الداخلية، هيئة الطرق والمواصلات، للاطلاع على الآلية وأفضل الممارسات المتبّعة في إدارة التدقيق الداخلي، وذلك في إطار تبادل الخبرات والمعارف نحو تطوير الأداء وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وأوضح عبدالله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة، الحرص على تبادل الزيارات مع جميع الجهات الحكومية سواء كانت محلية أو اتحادية، من أجل تبادل المعرفة في المجالات كافة، للوصول لأفضل الممارسات لتطوير الأداء الحكومي على مستوى الدولة عموما وإمارة دبي بشكل خاص، مضيفاً أن إدارة التدقيق الداخلي تحرص على انتهاج وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية التي تُعزز الحوكمة المؤسسية كتفعيل دور الرقابة والمساءلة من خلال التدقيق الداخلي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي تناول قيم ورؤية ورسالة وغايات الهيئة بشكل عام، مع توضيح أهداف إدارة التدقيق الداخلي والعمليات الرئيسة لها، وأهم المعايير وأفضل الممارسات المتبعّة في الإدارة التي تتعلق بتنظيم أعمالها ومهامها، ومن أبرزها معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ومعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن اتحاد تدقيق ورقابة نظم المعلومات.

وتناول العرض أيضاً، تقديم نبذة عن مهام ومسؤوليات قسم تدقيق تقنية المعلومات، وأبرز العوامل الخاصة في تقييم المخاطر الخاصة بعالم تدقيق بيئة تقنية المعلومات. إلى جانب دور الإدارة في تعزيز ثقافة وقدرات موظفيها عبر إلحاقهم بالعديد من المعاهد العالمية، التي تُعنى بمجال التدقيق الداخلي، مع استعراض الأنظمة التقنية المتبعة في الإدارة من برامج مطورة لآلية عمل التدقيق على مستوى عال.

وثمّن وفد وزارة الداخلية جهود هيئة الطرق والمواصلات في مجال عملها وانتهاج أفضل المعايير والأنظمة المميزة، فضلاً عن تعاونها مع الجهات كافة في سبيل تقديم أرقى الخدمات في إطار من الجودة العالية التي لا تتم إلا من خلال تبادل الزيارات والأفكار المشتركة التي تُسهم في تحقيق النتائج المرجوة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار بين الجهتين وتقديم العديد من الآراء والأفكار الرامية إلى تحسين العمل.