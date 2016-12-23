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«نيابة دبي» تركّز على الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

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نظمت النيابة العامة بدبي ورشة تدريبية بعنوان «الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، قدمتها، من فريق الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذة أمينة منصور أهلي وكيل نيابة، والأستاذة أحلام علي العامري، كاتب قاضي أول، بحضور ضيفة الشرف فاطمة الجاسم من الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من موظفي النيابة العامة.

وتأتي الورشة بهدف تعريف الموظفين بفنون التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة وإيصال الرسالة النبيلة والإنسانية في تهيئة بيئة مثالية وصديقة لهم.

وتناولت الورشة محاور عدة منها أنواع الإعاقة وأساليب وفن التعامل مع الأنواع المختلفة من الإعاقة، والطرق المثلى لرفع معنوياتهم وإعطائهم جرعات الأمل والتفاؤل، كما قدمت فاطمة الجاسم قصة نموذجية حول تحديها للإعاقة.

ويذكر أن فريق الجهة الحكومية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة المستشار محمد حسين الحمادي، رئيس نيابة أول، فريق دائم تشكل بناءً على توجهات الرشيدة في جعل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة لإدماج هذه الفئة في المجتمع.

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