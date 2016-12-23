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مشروع لترشيد استهلاك المواطنين من المياه 20 %

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مشروع لترشيد استهلاك المواطنين من المياه 20 % مشروع لترشيد استهلاك المواطنين من المياه 20 %

أعلن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، عن أن استراتيجية الدولة تستهدف استدامة قطاع الطاقة في الإمارات بالتركيز على الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الإمارات ستنجز بحلول عام 2020 مشروعها للطاقة النووية السلمية، كما ستظهر مشاريع جديدة للطاقة الشمسية.

وذكر أن استراتيجية الوزارة تركز على التنوع بين مصادر توليد الكهرباء، والتركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء وفق أعلى معايير الكفاءة. وكشف المزروعي عن مشروع جديد مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لترشيد استهلاك المواطنين من المياه بنسبة لا تقل عن 20% عن طريق أجهزة لترشيد استخدام المياه، مشدداً على ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الترشيد.

وأوضح أن الوزارة بصدد الإعلان قريباً عن استراتيجية المياه، بعد أن تمت إضافة قطاع المياه، وخاصة الآبار الجوفية لوزارة الطاقة. وذكر أن الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها حتى 2036 تتصف بالشمولية، وتركز على الحفاظ على ثروة المياه الجوفية، وترشيد استهلاك المياه، وكيفية الاستفادة من المياه المعالجة.

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