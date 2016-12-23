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سفير الدولة يحضر حفل استقبال الخارجية الكولومبية بمناسبة رأس السنة

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حضر محمد عيسى القطام الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، حفل الاستقبال الذي نظمته وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية - بمناسبة رأس السنة الميلادية - لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة، وذلك في العاصمة بوغوتا.

وهنّأت باتي لونونيو، نائبة وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية - خلال كلمتها في الحفل - الحضور بمناسبة رأس السنة الميلادية، متمنيةً لبلدانهم دوام النجاح ولشعوبها الرفاه والازدهار.

وتخلل حفل الاستقبال معزوفات وأغانٍ أدتها الفرقة الموسيقية الوطنية الكولومبية، للتعبير عن الهوية المحلية، وإطلاع الدول الأخرى على ملامح تقاليد وعادات الشعب الكولومبي.

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