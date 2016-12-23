«ساعة مع القائد» مع موظفي إدارة المرور والدوريات في عجمان

استضاف العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان عدداً من موظفي إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان ضمن مبادرة «ساعة مع القائد»، وهي الأولى من نوعها كفكرة إبداعية مبتكرة ومبادرة تطلق لتنفذ في شرطة عجمان، هدفها التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد وموظفيه وإسعادهم، حيث تم اختيارهم عشوائياً وفقاً للجنس والرتبة العسكرية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الموظفين.

تحديات

تحدث قائد عام شرطة عجمان من دون حواجز مع الموظفين، عن مسيرته المهنية في شرطة عجمان، والتحديات التي واجهته في المجال الشرطي حتى أصبح قائدا لشرطة عجمان والمنهجية التي استطاع بها مواجهة هذه التحديات.

وأوضح أنه وضع للموظفين الأولوية القصوى بتلبية احتياجاتهم وتدريبهم وتوزيعهم بالشكل الأمثل في إدارات الشرطة حسب المهارات والخبرات والقدرات، واستبدال الأساليب السابقة للعمل باتخاذ الأساليب الحديثة مثل بيئة العمل المجهزة بأفضل التقنيات وإنشاء المباني وفق معايير الجودة العالمية، والسعي بكل ما يمكن من جهود لتطبيق التحول الذكي في القيادة، كما ذكر الجهود التي قدمها لتحقيق الإنجازات في وقت قياسي، معتبرا الفوز في جوائز التميز العالمية والعربية والمحلية كحلم يجب تحقيقه لرفع اسم وزارة الداخلية وشرطة عجمان، ليسجل اسمها مخلدا بين مصاف الجهات المتميزة.

ثم أعطى المجال للموظفين للحديث من دون حواجز وتقديم اقتراحاتهم، فاستمع لاقتراحاتهم وناقش معهم سبل تحقيقها، وقد عالج جميع الملاحظات وأمر فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا للمقترحات المقدمة من الموظفين.