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ورشة عمل حول معايير الابتكار لموظفات الاتحاد النسائي

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أقيمت بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي أمس ورشة عمل حول معايير الابتكار ومفاهيم السعادة حضرتها موظفات الاتحاد. وقدمت الملازم أول إلهام المعيني رئيسة قسم الابتكار بوزارة الداخلية شرحا حول معايير الابتكار وكيفية تطبيقه في العمل المؤسسي بما يضمن التميز والارتقاء في مستوى الأداء سواء على الصعيدين الفردي أوالمؤسسي.

وأعطت المحاضرة محاور متعددة شملت الابتكار الوظيفي والاستفادة من الموظفين وتنمية معرفة الفرد وكيفية جعله مبتكرا وناجحا في حياته اليومية والعملية مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد النسائي العام.

وقالت إن الابتكار يعني أية فكرة تحقق منفعة عامة تم تطويرها واختبارها وتنفيذها وقد تكون على شكل منتج جديد أو خدمة جديدة أو تحديث عمليات داخلية قائمة أو اقتراح سياسة، أو حتى من خلال التفكير بتحد معين بطريقة مختلفة أو التوقف عن ممارسة معينة لم يثبت نجاحها.

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