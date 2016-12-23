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مستشار الأمن الوطنى العراقى يلتقى مسؤولين روس ويحمل رسالة لبوتين

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مستشار الأمن الوطنى العراقى يلتقى مسؤولين روس ويحمل رسالة لبوتين مستشار الأمن الوطنى العراقى يلتقى مسؤولين روس ويحمل رسالة لبوتين

>كتب مصطفى عنبر

التقى مستشار الأمن الوطنى العراقى فالح الفياض، نيكولاى باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومى لروسيا الاتحادية، أمس الخميس، بحضور ميخائيل بوغدانوف، وكيل وزير الخارجية الروسية والممثل الخاص للرئيس بوتين فى الشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين الروس.

 

 

 جاء ذلك فى سياق زيارة "الفياض" إلى روسيا الاتحادية، حيث يحمل رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادى إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

 

وبحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خاصة مكافحة الاٍرهاب وبحث الآليات الممكنة فى رسم تعاون دولى أوثق لمحاربة الاٍرهاب فى ظل القوانين الدولية واحترام سيادة الدول .

 


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