عودة الاتصالات الأرضية واللاسلكية بعد انقطاعها 7ساعات عن مطروح

مطروح – حسن مشالى

عادت منذ قليل، خدمة الاتصالات الأرضية واللاسلكية، بعد انقطاعها عن محافظة مطروح بالكامل، منذ عصر الخميس، بسبب حدوث قطع فى كابل الألياف الضوئية الرئيسى المغذى للمحافظة، بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى، وتعرضت المحافظة لعزلة كاملة عن باقى الجمهورية فى ظل عدم وجود خط تبادلى.

وأكد المهندس محمد الرياش، مدير سنترال مطروح، أن عملية إصلاح الكابل بدأت عقب حدوث العطل، بشكل مكثف حتى تمت عملية الإصلاح وعودة الاتصالات بشكل كامل لأنحاء المحافظة.

وأشار"الرياش" إلى أن العطل تسبب فى انقطاع الاتصالات اللاسلكية والإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية مع المحافظات الأخرى، فى الوقت الذى استمرت فيه خدمات الاتصالات الأرضية الداخلية بالمحافظة.