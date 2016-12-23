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لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعقد 6 اجتماعات لحسم النظام الانتخابى

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لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعقد 6 اجتماعات لحسم النظام الانتخابى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعقد 6 اجتماعات لحسم النظام الانتخابى

>كتب محمود حسين

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 6 جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لمناقشة المواد الخاصة بالنظام الانتخابى فى قانون الإدارة المحلية.

 

وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات ستكون بحضور عدد كبير من النواب، وبحضور ممثلى وبعض الخبراء فى المحليات.

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن مواد الانتخابات تثير جدلاً كبيرًا، لذلك ارتأت اللجنة تأجيلها لنهاية مناقشاتها للقانون حتى يكون هناك أكبر قدر من التوافق حولها.

 


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