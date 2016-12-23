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انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وبين السرايات لمدة 7 ساعات اليوم

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انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وبين السرايات لمدة 7 ساعات اليوم انقطاع المياه عن الدقى وجامعة القاهرة وبين السرايات لمدة 7 ساعات اليوم

>كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن 5 مناطق بالمحافظة، وهى"الدقى والمساحة وبين السرايات وشارع جامعة القاهرة وشارع مراد"، لمدة 7 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح اليوم التالى، نظرًا  لأعمال الصيانة على الخط الرئيسى الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة.


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