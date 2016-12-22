صابر الرباعي يحيّي روح الموسيقار ملحم بركات بصوته

بتوزيع جديد، طرح الفنان التونسي صابر الرباعي ميدلي يضم مقاطع من أعمال الموسيقار الراحل ملحم بركات، مشيراً إلى أنه أهداها لروحه. الأغنيات هي : "يا حبي اللي غاب"،" يا قلبي كان مالي وماله"، "صاير كذاب اللي بحبه"، "على بابي واقف قمرين"، "يا حبيبي حبك حيرني"،" ولا مرة"، " تعا ننسى"، " شوبدك".

جديدر بالذكر أن عدداً من الفنانين غنوا للموسيقار الراحل ملحم بركات بعد وفاته في حفلاتهم تكريماً لروحه، من بينهم أصالة ومروان خوري تكريماً له لكن صابر الرباعي كان السباق في إعادة طرح أغنياته بصوته و بتوزيع جديد

صابر الرباعي كان طرح قبل عدة "أنا بحنّ" وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي سيطرحه في العام 2017.

يشار إلى أن الفنان التونسي صابر الرباعي، سيحيي حفل رأس السنة في "الأطلال بلازا".