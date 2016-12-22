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ابرزي جمال عينيك بالرموش المستعارة وتاتو الحاجبين غير الدائم

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الخميس 22-12-2016 18:24

اقترب موعد نهاية العام، واقترب معه موعد الحفلات المنظمة والتي تحتاج من كل سيدة محجبة عناية مضاعفة بإطلالتها وجمالها ، لتبدأ عامها الجديد بتألق وجمال ينعكس على معنوياتها ونشاطها على امتداد السنة.
في هذا السياق، جمعنا لك في "سيدتي نت" عدداً من النصائح لنقدمها تباعا ً على مدى أسبوعين و التي ستساعدك على الظهور بأجمل إطلالة. سنبدأ هذا الأسبوع بتجهيز العينين وهما يشكلان نقطة القوة في إطلالة المحجبة.
بداية، كمحجبة، عليك أن تتقني إبراز عينيك من خلال استخدام الرموش المستعارة، كما رسم حاجبيك بشكل طبيعي وجميل لتضاعفي من جمال نظرتك وتميزها .
ولاختيار الرموش الأنسب للحدث ولإطلالتك وعينيك ، تابعي نصائح خبيرة التجميل ميسون هلال .
 

أما لرسم حاجبيك، فننصحك باختيار طريقة الرسم شعرة شعرة عبر الايلاينر، وهي تقنية رسم أشبه بالتاتو من دون أن تكون دائمة وتعطيك نتائج مذهلة وجميلة، ولتنفيذها حضرنا هذا الفيديو مع ميسون لتعلمك هذه التقنية خطوة بخطوة.
 

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سيدتي

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