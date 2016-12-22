أسبوع تاريخي للبورصة.. المؤشر يصعد لمستوى قياسي جديد والأرباح 37.6 مليار جنيه

كتب – أحمد عبد المنعم:

حققت البورصة أعلى مستوياتها التاريخية خلال تعاملات الأسبوع، بعد تخطي مؤشرها الرئيسي حاجز الـ 12000 نقطة التاريخي، مسجلًا 12420 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، مدعومة بمشتريات العرب والأجانب، وأيضا بعد اقتراب الدولار من حاجز الـ 20 جنيها، بالإضافة لحصول مصر على الحصة الثانية من قرض صندوق النقد، ليربح رأسمالها السوقي حوالي 37.6 مليار جنيه، ليصل إلي 608.5 مليار جنيه مقابل 570.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 6.6%.

وارتفعت خلال التعاملات مؤشرات السوق بشكل جماعي حيث قفز المؤشرالرئيسي للبورصة “إيجي اكس 30″ بنحو 9.66% ليبلغ مستوى 12420 نقطة كما مالت مؤشرات السوق الثانوية للارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة زيادة بنحو 2.22% ليغلق عند مستوى 462 نقطة فيما ارتفع مؤشر”إيجي إكس100″ الأوسع نطاقا بنحو 3.35% ليصل الى مستوى 1100 نقطة وفيما يتعلق بمؤشر”ايجي اكس 20″ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 12.43% ليبلغ مستوى 12557 نقطة.

وارتفعت إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع لتبلغ نحو 13.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.859 مليار ورقة منفذةعلى 212 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول 1.519 مليار ورقة منفذة على 134 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل ، سجلت قيم تداول 30.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت10.3 مليون ورقة منفذة على 2.871 ألف عملية.

واستحوذ سوق الأسهم على 84.59% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.41% خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين ، استحوذت تعاملات المصريين على81.38% من إجمالي تعاملات السوق،بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.52% والعرب على 9.10% بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 517.38 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 84.37 مليون جنيه ، بعد استبعاد الصفقات.