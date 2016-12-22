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ابعاد راكب طائرة أمريكية خلال رحلة داخلية بعد مضايقته لإبنة ترامب

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ابعاد راكب طائرة أمريكية خلال رحلة داخلية بعد مضايقته لإبنة ترامب ابعاد راكب طائرة أمريكية خلال رحلة داخلية بعد مضايقته لإبنة ترامب

قالت مصادر تابعة للفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ، أنه تم منع مسافر على متن رحلة تابعة لشركة الطيران “جيت بلو” بعد أن عاكس إيفنكا ترامب ابنه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم، عن تلك المصادر قولها إن أحد المسافرين صرخ في ابنة ترامب وأطفالها عندما كانوا في طريقهم إلى هاواي لقضاء عطلة أعياد (الميلاد الكريسماس)، ومن ثم، قرر طاقم الطائرة إنزال المسافر في مطار جون كيندى بنيويورك.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة الطيران – في بيان بهذا الشأن – إن قرار إبعاد مسافر من رحلته قرار لا يستهان به، فإذا رأي طاقم الطائرة أن المسافر قد يسبب شجارا علي متن الطائرة، فسيطلب منه ضرورة مغادرتها، خاصة إذا ما شعر الطاقم أن الوضع قد يتفاقم وتتصاعد الأزمة أثناء الرحلة، وفي هذه الحالة، عمل طاقمنا على توفير مكان آخر للمسافر في أقرب رحلة قادمة.

جدير بالذكر أن ترامب لم يكن برفقة ابنته إيفنكا خلال هذه الرحلة، بل إنه الآن في ضيعته (مارا لاجو) بولاية فلوريدا.

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أونا

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