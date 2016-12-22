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ساعات FENDI تقدّم Selleria Limited Edition

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الأربعاء 21-12-2016 16:03

بيروت - سيدتي نت

قدمت Fendi ساعة Selleria Limited Edition، في إصدار محدود تتألق بأحجار الماس والتوباز، في مزيج فريد من الأحجار الكريمة والمواد الثمينة.
يضم الإصدار الجديد من الساعة الجديدة 50 قطعة فقط قابلة للتبديل، وتجمع ما بين النقش الغرافيكي الذي تشتهر به ساعات Selleria مع لمسة من الألوان، ومستوحاة من رسم وضعه كارل لاغرفيلد في العام 1971 لمعطف Astuccio الذي يعدّ واحداً من أشهر معاطف الفراء من FENDI، والذي يتميّز بتصميم هندسي، حيث أنّ مينا الساعة مطليّ بالورنيش الأحمر أو الأزرق، ومرصّع بأم اللآلئ والماس، وتحيط به 12 قطعة ثمينة من التوباز.
تحمل كل ساعة حصرية رقماً خاصاً بها، وتأتي مرفقةً بشهادة خاصة، مع رسالة شخصية من سيلفيا فنتوريني فندي، كما يمكن ارتداء الساعة كساعة يد أو على شكل عقد وقلادة FENDI الأنيقة، وذلك بفضل الميزة الفريدة في تغيير السوار، والتي تظهر لأول مرة عالمياً في عالم صناعة الساعات، ما يمنح السيّدة فرصة غير مسبوقة لتخصيص ساعتها.
ولأنها تأتي مرفقةً مع سوارات Cuoio Romano، وAlligator المخاطة يدوياً، أو سوارات Iguana الجلدية، فإنها تناسب جميع الأمزجة والمناسبات.

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سيدتي