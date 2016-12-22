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Dior تكشف عن حملة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2017

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الأربعاء 21-12-2016 18:31

بيروت - سيدتي نت

تكشف دار "ديور" Dior النقاب عن حملة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2017، وهي المجموعة الأولى تحت إشراف المديرة الفنّية الجديدة "ماريا غراتسيا كيوري".
هذه الابتكارات المُشبعة بالقيَم النسويّة تمّ التقاطها بعدسة المصّورة الفرنسيّة "بريجيت لاكومب" وجسّدتها العارضتان التوأم "روث" و"ماي بيل"، وتشكّل هذه الحملة جزءاً من مشروعٍ أكبر "النساء وراء العدسة" The Women Behind the Lens، فمن خلال مجموعة من الصور الجميلة، تسلّط المصوّرة "بريجيت لاكومب" الضوء على الخصائص المختلفة للشقيقتين التوأم بغية إبراز مفهوم "ماريا غراتسيا كيوري" للأنوثة لدى "ديور" Dior، وتشدّد الحملة الجديدة على الجمال العصريّ الذي يتمحور حول المرأة، كما يتمّ الجمع ما بين الرشاقة الرياضيّة والأحاسيس المرهفة سواء من خلال فستان السهرة المصنوع من التول المطرّز أو من خلال زيّ مستوحى من المبارزة بالسيف.

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سيدتي