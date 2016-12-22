تيفاني تطرح مجموعة "Tiffany cocktail watches" الجديدة

قدمت دار تيفاني Tiffany مجموعةساعة تيفاني كوكتيل Tiffany cocktail watches كمثال عن الأناقة الدائمة، وهي مستوحاة من ساعة جيب نسائية صممها هنري بلانك وشركاه عام 1920 لصالح تيفاني Tiffany.

وقد أعيد ابتكار هذه المجموعة في 6 تصاميم مختلفة مرصعة بماس يلمع على الإزميل والتاج، وكما جرت العادة خلال 169 عاماً من تاريخ دار تيفاني Tiffany ، تُصنع كل ساعة من هذه المجموعة في سويسرا وتتحلى بحركة كوارتز، وقرصها يكون إما منقوش بتقنية guilloché أو مرصع كلياً بالماس، بينما السوار من الساتان الأسود مع إبزيم من الذهب الأبيض مرصع بالماس.