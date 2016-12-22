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تأجيل محاكمة المتهمين في «مذبحة كرداسة» لـ 26 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين في «مذبحة كرداسة» لـ 26 ديسمبر تأجيل محاكمة المتهمين في «مذبحة كرداسة» لـ 26 ديسمبر

قضية «مذبحة كرداسة» – أرشيفية

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، وذلك لجلسة 26 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

يذكر، ان المستشار محمد فهمي قد قام بمنع دخول الصحفيين واي من وسائل الاعلام المقرؤة او المرئية عدا الجرائد القومية بعد واقعة محاولة اعتداء أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “كتائب انصار الشريعة”، بالاعتداء علي منصة القضاء بإلقاء حذائه عليها التي سرعان ماتفادها رجال الامن والحرس الخاص بهيئة المحكمة بكل قوة وحزم، مما أثار غضب الهيئة من تناول الصحفيين للواقعة بكل شفافية ورصدها إعمالاً بحقهم في أداء عملهم ونقل الأحداث التي تدور داخل جلسات المحاكمة بكل موضوعية.

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