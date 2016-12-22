ادريس رحبي أول نجم عماني يغني باللهجه المصرية

انتهى نجم الأغنية العمانية الشاب ادريس رحبي من تسجيل أحدث أغانيه باللهجة المصرية داخل استديوهات هايدي ساوند بسلطنة عمان استعداداً للانتهاء من ميكس وماستر الأغنية بالقاهره خلال الأيام المقبلة مع المهندس ياسر حسين والأغنية من ألحان وتوزيع فريق أي دي حيث تنوعت تسجيلاتها بين عدة استديوهات بين القاهرة وسلطنة عمان والهند خاصة وأنها تجمع بين الإيقاعات الهندية والمصرية ويغنيها نجم الأغنية العمانية الشاب ادريس رحبي من كلمات الشاعر ناصر عبدالحفيظ. وتعد الأغنية باكورة أول إنتاج مصري عماني وأول أغنية باللهجة المصرية يغنيها فنان عماني. وحول ذلك يشير إدريس رحبي قائلاً:" استوقفتني كلمات أغنية " صدفه " وكنت كثيراً ابحث عن كلمات تدخل إلى قلبي وعقلي ووجداني باللهجة المصرية لأخاطب بها جماهير هوليود الشرق في مصر والعالم العربي ووجدت كلمات أغنية " صدفه " للشاعر ناصر عبد الحفيظ الأقرب إلى قلبي . وأتمنى من الله أن تنال إعجاب جمهوري في سلطنة عمان الذي أسعى جاهداً أن أقدم له كل جديد وأتمنى أن تكون بوابة دخول إلى قلب الجمهور المصري والعربي".