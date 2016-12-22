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جنايات جنوب القاهرة تجدد حبس متهمى "خلية قناة مكملين" 45 يوما

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جنايات جنوب القاهرة تجدد حبس متهمى "خلية قناة مكملين" 45 يوما جنايات جنوب القاهرة تجدد حبس متهمى "خلية قناة مكملين" 45 يوما

>كتب محمد عبد الرازق

جددت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد المجيد نصر إبراهيم المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس متهمين فى القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ "خلية قناة مكملين"، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة.

والمتهمان المجدد حبسهما هما محمد أحمد عبد الودود أحمد، والسيد مصطفى السيد العراقى، ووجهت لهما النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقوانين، وطلب وأخذ وقبول أموال من جهات أجنبية، بهدف الأضرار بالمصلحة القومية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة القومية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

 


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