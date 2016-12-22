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القبض على عامل بحوزته طابعة يستخدمها لتزوير العملات النقدية بأسيوط

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القبض على عامل بحوزته طابعة يستخدمها لتزوير العملات النقدية بأسيوط القبض على عامل بحوزته طابعة يستخدمها لتزوير العملات النقدية بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدري

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على عامل بحوزته جهاز "اسكنر-برنتر" يستخدمه في طباعة العملات النقدية المزيفة بالقوصية في أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد ورود معلومات لقسم المباحث بقيام "ا . ن . م" 24 سنة عامل مقيم بني هلال دائرة مركز القوصية  يستخدم جهاز [اسكنر × برنتر]  بقصد استخدامه في تقليد العملات الوطنية والأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات انتقلت قوات الشرطة لمسكن العامل وتمكنت من القبض عليه وضبط الجهاز بحوزته.

وتم التحفظ على الجهاز وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

 


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