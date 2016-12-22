نهاية الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الألومنيوم بثنائية "الغزال ومؤمن"

كتب عمرو جاب الله

انتهى الشوط الأول بين الأهلى والألومنيوم بتقدم الفريق الأحمر بثنائية نظيفة فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، ويتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شىء سجلهما عمرو جمال ومؤمن زكريا فى الدقيقتين 13 و23.

ضم تشكيل الأهلى، كلاً من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول، رامى ربيعة، محمد نجيب، محمد هانى فى خط الدفاع، حسام عاشور، أكرم توفيق، صالح جمعة، مؤمن زكريا فى خط الوسط، محمد حمدى زكى وعمرو جمال فى خط الهجوم".

فيما ضم تشكيل الألومنيوم كلاً من: "أحمد حسن فى حراسة المرمى، شريدة، المنشاوي، عماد عبد الحميد، محمود نجاح فى خط الدفاع، عبد المجيد ياسين، مصطفى شعبان، عمرو على فى خط الوسط، الحسينى سمير، مؤمن بدوى، محمد أبو عمرة فى خط الهجوم".

بداية أول ربع ساعة فى المباراة جاءت بضغط من جانب الأهلى لتسجيل هدف مبكر وكانت البداية حماسية من جانب بعض اللاعبين وأشهر الحكم إنذارًا لأكرم توفيق لاعب وسط الأهلى فى أول 5 دقائق.

واصل الأهلى ضغطه لكنه اصطدم بتكتل دفاعات الألومنيوم إلا أن الغزال عمرو جمال حاول المبادرة بالتقدم بتسديدة إلا أنها جاءت خارج المرمى قبل أن ينجح فى الدقيقة 13 فى خطف الهدف الأول للفريق الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلى، تحرر الألومنيوم من التكتل الدفاعى ليبدأ محاولاته فى تنظيم هجمات على مرمى الأهلى دون أى خطورة تُذكر وفى الدقيقة 21 حصل الألومنيوم خارج منطقة الجزاء حولها على معلول الظهير الأيسر إلى ركلة ركنية.

فى الدقيقة 22، استعاد الأهلى سيطرته الميدانية وسدد محمد حمدى زكى كرة قوية تصدى لها حارس الألومنيوم قبل أن يخطف مؤمن زكريا الهدف الثانى للفريق الأحمر فى الدقيقة 23.

فى الدقائق الـ15 الأخيرة من الشوط الأول واصل الأهلى محاولاته الهجومية وكاد عمرو جمال أن ينجح فى تسجيل الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 32 بعد مراوغته لدفاع الألومنيوم وتسديده كرة أرضية تصدى لها حارس الألومنيوم ليحرمه من الهدف الثانى له والثالث لفريقه.