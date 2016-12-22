حزب الله يعزى أسرة المهندس التونسى الزوارى ويعتبره شهيد المقاومة

كتبت آمال رسلان

أجرى مسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين، باسم قيادة حزب الله، إتصالاً هاتفياً بعائلة المهندس محمد الزواري الذي تم اغتياله في تونس، مقدّماً التعازي للعائلة وللشعب التونسي المعطاء، معتبراً أنّ الزواري هو شهيد المقاومة وشهيد الأمّة العربية والإسلامية.

وقالت صحيفة الشروق التونسية أنه خلال حديث الشيخ عزالدين مع والدة وشقيق الشهيد، أكد أن حزب الله يدين عملية الإغتيال الآثمة، ويحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية حيث أن بصماته واضحة في هذه العمل الإجرامي، مشدداً على ضرورة استمرار النهج الجهادي المقاوم واستمرار مواجهة إسرائيل مهما بلغت التضحيات، داعياً رفاق وإخوة الشهيد للسير على نهجه المقاوم والحفاظ على خطه الجهادي.

ولفت الشيخ عزالدين إلى ضرورة التنبه من مخاطر المشاريع والأطماع الإسرائيلية التي تتجاوز فلسطين المحتلة لتطال الأمة العربية والإسلامية في أوطانها، داعيا الجميع، حكومات وأحزاب وشعوب، لتحمّل مسؤولياتهم بالوقوف ضد هذه المشاريع وإسقاطها.