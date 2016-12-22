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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لوفاة راكب مغربي

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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لوفاة راكب مغربي هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالمطار لوفاة راكب مغربي

ارشيفية

اضطرت طائرة سعودية، قادمة من الرياض، في طريقها إلى كازابلانكا، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، بسبب تعرض راكب مغربي الجنسية لوعكة صحية اثناء الرحلة تسببت في وفاة اثناء هبوط الرحلة  .

صرحت مصادر طبية بالمطار، انه أثناء عبور رحلة الخطوط الأجواء المصرية، قادمة من الرياض فى طريقها إلى كازابلانكا ، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب المغربي “محمد.ا” ٧٩ عاما ، علي الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولي ، وتم السماح له بالهبوط بمبني الركاب “٢” الجديد ، واستدعاء سيارة اسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار ، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية الا انه فوجئ بوفاة الراكب، وتم نقلها بسيارة اسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف الي مستشفي هليوبوليس وابلاغ سفارته.

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