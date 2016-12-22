أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«القرموطي» بشنطة مدرسة على الهواء تضامناً مع أصدقاء «الشهيدة ماجي»

Google+ Print
«القرموطي» بشنطة مدرسة على الهواء تضامناً مع أصدقاء «الشهيدة ماجي» «القرموطي» بشنطة مدرسة على الهواء تضامناً مع أصدقاء «الشهيدة ماجي»

كتبت – إنجي لطفي:

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم، من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة، مرتديا شنطة مدرسة على ظهره وبجواره عدد من شنط أطفال المدارس كمحاكاة لصورة شنط الأطفال فى عزاء ماجي مؤمن شهيدة الكنيسة البطرسية، وظهرت الشنط متواجدة على دكة فى عذاء ماجي.

وقال “القرموطي”، ماجي مؤمن، أثرت فى كثير من المصريين، أثرت فى أصدقائها فى نادي وادي دجلة وفى أصدقائها فى المدرسة والمسرح ، كما قام عرض لعذائها .

من جانبه قال مؤمن مجدي والد الشهيدة ماجي، لدينا أيه تقول ” أغفر لهم فإنهم لا يعرفون ماذا يعرفون” هذا ما يقوله ديننا وما قام به إرهاب.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي،:”ربنا أراد أن تصعد له أرواح هؤلاء الشهداء بجواره”.

وردًا على سؤال خاص بالإرهابي، قال :”أنا لأ أجرؤ على محاسبته ربنا هو من يحاسبه الآن”.

ووجه “مؤمن مجدي”، رسالة للدولة، وقال “كتر خير الدولة وقفت جنبنا فى المرحلة اللى فاتت”، ومن ثم الدولة قامت بكل اللى عليها كما وجه رسالة لإبنته ماجي، وقال: أفتقد “ماجي” كثيرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"