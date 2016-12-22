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تأجيل محاكمة 156 متهما بـ" أحداث مذبحة كرداسة" للاثنين

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تأجيل محاكمة 156 متهما بـ" أحداث مذبحة كرداسة" للاثنين تأجيل محاكمة 156 متهما بـ" أحداث مذبحة كرداسة" للاثنين

>كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، للاثنين المقبل 26 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

كما قررت المحكمة العدول عن قرار حبس يحيى عبد النبى في اتهامه بالإخلال بنظام الجلسة، وأمرت بسرعة تفعيل ضبط شهود الإثبات الذين لم يحضروا للإدلاء بأقوالهم.

وتم عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكى و مختار العشماوى و بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.


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