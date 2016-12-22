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انقطاع التيار الكهربائى بمناطق غرب الاسكندرية بسب موجة الطقس السئ

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انقطاع التيار الكهربائى بمناطق غرب الاسكندرية بسب موجة الطقس السئ انقطاع التيار الكهربائى بمناطق غرب الاسكندرية بسب موجة الطقس السئ

> الاسكندرية جاكلين منير

شهدت عدة مناطق بحى غرب الاسكندرية انقطاع تيار الكهرباء خاصة بمناطق نجع العرب و مينا البصل ، حيث تلقت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية شكاوى من الانقطاعات وتراكم مياه الأمطار بالشوارع نتيجة التعرض لموجة من الطقس السئ و هطول الأمطار على الاسكندرية منذ مساء أمس الأربعاء.

من جانبه شدد  اللواء محمد عبد الوهاب رئيس حي غرب ، على إصلاح جميع أعطال الكهرباء التى نتجت عن تغيير مفاتيح التشغيل وجار العمل على إعادة التيار الكهربائى.

كما قام رئيس الحى  بجولة  لمتابعة أعمال شفط تجمعات المياه في نطاق الحي بمنطقتي كرموز ومينا البصل للقضاء على أي تجمع لمياه الأمطار والاطمئنان على السيولة المرورية للسيارات والطرق واستيعاب الشنايش والمطابق لمياه الامطار وكذلك على ترعه المحمودية أمام شركه الزيوت والصابون وكوبرى راغب والاطمئنان على الأماكن المعرضه لخطر النوات كنجع العرب.

وأكد رئيس الحى أن الاوضاع مستقرة وآمنة وذلك بوجود التنفيذيين بالحي مساعد رئيس الحي ومديري المتابعة الميدانية والرصد ومفتشي الإدارات.

 

 


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