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أمين مؤتمر أدباء مصر يطالب بتخصيص ميزانية ثابتة للمؤتمر

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أمين مؤتمر أدباء مصر يطالب بتخصيص ميزانية ثابتة للمؤتمر أمين مؤتمر أدباء مصر يطالب بتخصيص ميزانية ثابتة للمؤتمر

>المنيا - حسن عبد الغفار

قال سعيد عبد المقصود الأمين العام لمؤتمر أدباء الذى يعقد بمحافظة المنيا بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمم وزير الثقافة إن هذا المؤتمر أول تجمع للمثقفين عقب استهدافات الإرهاب للوطن تحت عنوان المؤتمر "الهامش والمسكوت عنه"، وأضاف لابد أن تعامل الثقافة معاملة استراتيجة مطالبا بحرية الإبداع إلى تكرر طلبها ولا مجيب.

 

وأكد سعيد أنه أصبح من الطبيعى أن يتغير دور المثقف تبعا للمعطيات، وعلينا الخروج من الصالونات وليعلم المثقف أن الجمهور الحقيقى لنا سكان العشوائيات، وعلينا أن نسعى بتفعيل دور الثقافة وننقى ما نراه بما يتناسب مع فكر الواقع.

وأضاف أن المواطن المستهدف من الجمهور مطحون فى رفع الأسعار متسائلا كيف تتم دعوة مواطن إلى حفل وهو مهدد بشكل مستمر فى حياته، ولفت إلى أن الأمانة العامة حاولت فى هذه الدورة أن تقدم ما هو جديد.

 

وطالب أمين المؤتمر بتخصيص ميزانية ثابتة لمؤتمر أدباء مصر، الذى يعد أكبر مؤتمر فى الشرق الأوسط، وأكد أن المؤتمر لن  يكبر إلا بتخصيص ميزانية خاصة وثابتة له.

 

واختتم سعيد بقولة إنه إذا كانت العقول المظلمة تسيطر على بعض الشباب أقول إننا خلقنا لنبنى ونعمر، وأن مصر منحها الله نهرا وأنبت أوراق البردى لأن المصريين جاءوا للعالم للبناء والزراعة.


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