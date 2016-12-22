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بوتين: الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل

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بوتين: الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل بوتين: الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل

فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ” إن الجيش الروسي يفوق في قوته أي خصم محتمل” حسب قوله .

جاء ذلك في تصريحات لبوتين اليوم الخميس أمام اجتماع يجرى في نهاية العام مع قادة الدفاع.

وأضاف بوتين بحسب ما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية” يمكننا أن نقول بيقين : نحن أقوى الآن من أي مهاجم محتمل.. أي أحد”.

وأكد بوتين أن روسيا يجب أن تسرع “بتعديل الخطط الهادفة إلى تحييد التهديدات المحتملة للبلاد ” .

وتوجه بوتين بالشكر إلى وزارة الدفاع على عملها، لكنه حذر من أن الموقف يمكن أن يتغير بمنتهى السرعة “إذا تركنا أنفسنا للاسترخاء حتى ولو للحظة”.

أ ش أ

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