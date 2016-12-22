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دى ميستورا: إدلب قد تتحول إلى حلب جديدة

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دى ميستورا: إدلب قد تتحول إلى حلب جديدة دى ميستورا: إدلب قد تتحول إلى حلب جديدة

>(أ ش أ)

حذر المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الخميس، من تحول إدلب إلى حلب أخرى.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن دى ميستورا قوله إنه يجب تحديد الأماكن التى لجأ إليها المستفيدون من عمليات الإجلاء من حلب، موضحا "بعضهم ذهب إلى غرب حلب وآخرون ذهبوا إلى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة وآخرون ذهبوا إلى إدلب".

وشدد المبعوث الدولى على ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وأعرب دى ميستورا عن أمله فى انتهاء معركة حلب قبل نهاية العام الجاري، مرحبا بمبادرة الآستانة وأى مبادرات سياسية تساهم فى حل الأزمة السورية.


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