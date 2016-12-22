محمد إبراهيم وشوقى السعيد بتشكيل الزمالك أمام الشرقية

كتب أحمد توفيق

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى على تواجد الثنائى شوقى السعيد ومحمد إبراهيم فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مباراته القادمة أمام الشرقية المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز .

ويغيب عن صفوف الزمالك فى مباراة الشرقية 5 لاعبين هم طارق حامد ومحمود دونجا وعلى جبر ومحمود حمدى للإيقاف وأيمن حفنى للإصابة .

ويدفع جهاز الزمالك بشوقى السعيد فى قلب الدفاع أمام الشرقية ويفاضل بين الثنائى أحمد دويدار وإسلام جمال للعب بجوار السعيد لتعويض غياب جبر وحمدى وإن كان الأقرب مشاركة شوقى ودويدار.

كما يفاضل جهاز الزمالك بين الثنائى معروف يوسف وصلاح ريكو لمشاركة أحدهما فى وسط الملعب أمام الشرقية بجوار إبراهيم صلاح وفى الخط الأمامى أستقر الجهاز الفنى للأبيض على تواجد محمد إبراهيم وباسم مرسى وجارٍ المفاضلة بين أحمد رفعت وشيكابالا وستانلى لمشاركة ثنائى منهما بجوار إبراهيم ويعد رفعت وشيكا الأقرب .