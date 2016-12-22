أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 6متهمين بتصنيع أدوية مغشوشة بالمنزلة.. والنيابة تأمر بضبط نجل برلمانى

Google+ Print
حبس 6متهمين بتصنيع أدوية مغشوشة بالمنزلة.. والنيابة تأمر بضبط نجل برلمانى حبس 6متهمين بتصنيع أدوية مغشوشة بالمنزلة.. والنيابة تأمر بضبط نجل برلمانى

>الدقهلية شريف الديب

أمر المستشار محمد القاضي مدير نيابة المنزلة بالدقهلية، بإشراف المستشار إيهاب أبو عيطة المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس 6 متهمين فى واقعة ضبط مصنع الادوية المغشوشة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل صاحب المنزل المؤجر فيه المصنع مؤقتاً من سرايا النيابة.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار محمد يسري فهمى المغازي نجل نائب البرلمان عن دائرة بلقاس.

وعاين مدير النيابة والمستشار محمود هلال وكيل النائب العام للمصنع استمرت حتى الساعة الثالثة فجرا وتم حصر جميع الادوية بالمصنع والمعدات.

واستمعت النيابة إلى أقوال وكيل فرع البحث بشمال الدقهلية العقيد محمد عبد الحميد، وأكد بعلم نجل نائب البرلمان عن مخالفات تصنيع ادوية بالمخالفة فى المصنع، واستخدام الغش فى التصنيع والتعبئة.

وكانت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث الدقهلية ، ومجلس مدينة المنزلة، والأمن الصناعي بالقوى العاملة، والرقابة التجارية بمديرية داهموا مخزن مجهول بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة المنزلة ، بعد ورود شكاوى بقيام أشخاص بتصنيع أدوية مغشوشة ومجهولة داخل شقق سكنية .

وتبين أن المصنع بدون رخصة، ومقام على شقتين ومخزن بعقار بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة المنزلة مكون من خمس طوابق، وبمداهمة المكان، تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من البودرة غير معلومة المصدر، وزجاجات تحمل أسماء بعض الأدوية ومعبأة بأقراص وكبسولات مجهولة بالإضافة إلى جراكن معبأة بمواد مجهولة وبراميل بلاستيك سعة 20 و30 و50 بها أدوية «شراب» مجهولة بالإضافة لزجاجات معبأة منها.

وتم ضبط كميات هائلة من المواد الخام والكيماوية التي تحمل تواريخ صلاحية سارية وأخرى منتهية، وكذلك ضبط 500 ألف ستيكر لوضعها على الزجاجات محلية الصنع والمستوردة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأغلفة والعبوات الفارغة وأخرى معبأة وكبسولات مصنعة عبارة عن أدوية مخدرة وأعشاب مجهولة المصدر وأدوية للتخسيس ومستحضرات تجميل، وكذلك كميات كبيرة من الأقراص غير معروف تركيبتها كما تم ضبط ماكينات تستخدم في صناعة عبوات الأدوية واصطمبات لتصنيع الأقراص والكبسولات وشكائر بها بودرة مكتوب عليها بلد المنشأ الصين وهولندا، كما ضبطت القوات مستندات خاصة بطلبيات موجهه لصيدليات بالقاهرة والجيزة .

وتم ضبط 5 عمال وصاحب العقار والصيدلي صاحب المصنع والمدير المسؤول.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء