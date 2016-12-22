حبس 6متهمين بتصنيع أدوية مغشوشة بالمنزلة.. والنيابة تأمر بضبط نجل برلمانى

الدقهلية شريف الديب

أمر المستشار محمد القاضي مدير نيابة المنزلة بالدقهلية، بإشراف المستشار إيهاب أبو عيطة المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس 6 متهمين فى واقعة ضبط مصنع الادوية المغشوشة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل صاحب المنزل المؤجر فيه المصنع مؤقتاً من سرايا النيابة.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار محمد يسري فهمى المغازي نجل نائب البرلمان عن دائرة بلقاس.

وعاين مدير النيابة والمستشار محمود هلال وكيل النائب العام للمصنع استمرت حتى الساعة الثالثة فجرا وتم حصر جميع الادوية بالمصنع والمعدات.

واستمعت النيابة إلى أقوال وكيل فرع البحث بشمال الدقهلية العقيد محمد عبد الحميد، وأكد بعلم نجل نائب البرلمان عن مخالفات تصنيع ادوية بالمخالفة فى المصنع، واستخدام الغش فى التصنيع والتعبئة.

وكانت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع مباحث الدقهلية ، ومجلس مدينة المنزلة، والأمن الصناعي بالقوى العاملة، والرقابة التجارية بمديرية التموين داهموا مخزن مجهول بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة المنزلة ، بعد ورود شكاوى بقيام أشخاص بتصنيع أدوية مغشوشة ومجهولة داخل شقق سكنية .

وتبين أن المصنع بدون رخصة، ومقام على شقتين ومخزن بعقار بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة المنزلة مكون من خمس طوابق، وبمداهمة المكان، تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من البودرة غير معلومة المصدر، وزجاجات تحمل أسماء بعض الأدوية ومعبأة بأقراص وكبسولات مجهولة بالإضافة إلى جراكن معبأة بمواد مجهولة وبراميل بلاستيك سعة 20 و30 و50 بها أدوية «شراب» مجهولة بالإضافة لزجاجات معبأة منها.

وتم ضبط كميات هائلة من المواد الخام والكيماوية التي تحمل تواريخ صلاحية سارية وأخرى منتهية، وكذلك ضبط 500 ألف ستيكر لوضعها على الزجاجات محلية الصنع والمستوردة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأغلفة والعبوات الفارغة وأخرى معبأة وكبسولات مصنعة عبارة عن أدوية مخدرة وأعشاب مجهولة المصدر وأدوية للتخسيس ومستحضرات تجميل، وكذلك كميات كبيرة من الأقراص غير معروف تركيبتها كما تم ضبط ماكينات تستخدم في صناعة عبوات الأدوية واصطمبات لتصنيع الأقراص والكبسولات وشكائر بها بودرة مكتوب عليها بلد المنشأ الصين وهولندا، كما ضبطت القوات مستندات خاصة بطلبيات موجهه لصيدليات بالقاهرة والجيزة .

وتم ضبط 5 عمال وصاحب العقار والصيدلي صاحب المصنع والمدير المسؤول.