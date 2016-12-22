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خضر محذرا قبل مواجهة عرب الرمل: "الإسماعيلى تاريخه مش حلو مع مفاجآت الكأس "

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خضر محذرا قبل مواجهة عرب الرمل: "الإسماعيلى تاريخه مش حلو مع مفاجآت الكأس " خضر محذرا قبل مواجهة عرب الرمل: "الإسماعيلى تاريخه مش حلو مع مفاجآت الكأس "

>كتب سليمان النقر

حذر أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه من مفاجآت الكأس خشية الوقوع في الفخ أمام عرب الرمل بدور الـ32 لبطولة كأس والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، لاسيما أن الدراويش سبق لهم الوقوع في فخ الفرق المغمورة بالبطولة.

قال أشرف خضر إن فريقه يتعرض لمفاجآت غير سارة بمباريات الكأس من الفرق الصغيرة، وهو ما حدث مع تليفونات بنى سويف وتيا والنيل للأدوية، وهذا الكلام أوصلته للاعبين حتى يأخذوا حذرهم من هذا الفخ خاصة اللاعبين الذين لا يعلمون بها.

أوضح خضر أنه يخطط لإراحة بعض اللاعبين في مواجهة الكأس بسبب ضغط المباريات لكنه سيعتمد علي مجموعة من اللاعبين الأساسيين ، مشددا علي أن كل اللاعبين علي مستوي عالي، ومن المنتظر أن يحدد اللاعبين الذين سيتم إراحتهم غدا الجمعة.

وعن الإصابات أكد أن باهر المحمدي وسعد حسنى يعانيان من الإصابة ولم يتحدد موقفهما ويرفض المجازفة بأي لاعب والدفع به في المباريات.


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