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الزمالك يستقر على قائمة مواجهة الشرقية.. والإعلان غداً

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الزمالك يستقر على قائمة مواجهة الشرقية.. والإعلان غداً الزمالك يستقر على قائمة مواجهة الشرقية.. والإعلان غداً

>كتب عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك، على قائمة مواجهة الشرقية، فى المباراة التى سيتم إقامتها بعد غد السبت، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ستضم القائمة كلاً من:"أحمد الشناوي وعمر صلاح فى حراسة المرمى، أحمد دويدار، إسلام جمال، شوقي السعيد، محمد ناصف، حسني فتحي، أسامة إبراهيم، إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا، ستانلي، أحمد رفعت، محمد إبراهيم، أحمد جعفر، باسم مرسي، مايوكا".

من المقرر أن يتم تحديد موقف المدافع محمد مجدى غداً وفقاً لنسبة تعافيه من الإصابة التى لحقت به من عدمه حيث لم يستكمل المران بسبب إصابته في قدمه بـ"عين سمكة"، على أن يعلن الجهاز الفنى عن القائمة بشكل رسمى غداً الجمعة.


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