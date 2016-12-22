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ضبط 45 دراجة بخارية بدون تراخيص و 3 سيارات مسروقة بمحافظة البحيرة

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ضبط 45 دراجة بخارية بدون تراخيص و 3 سيارات مسروقة بمحافظة البحيرة ضبط 45 دراجة بخارية بدون تراخيص و 3 سيارات مسروقة بمحافظة البحيرة

>البحيرة – جمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم ، حملات مرورية مكبرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث  والعميد محمد صبرى القاضى مدير إدارة مرور البحيرة .

واستهدفت الحملة ضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص، وتفعيل أحكام قانون المرور لتزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها فى الآونة الأخيرة.

وفى إطار خطة مديرية أمن البحيرة الموضوعة فى هذا الشأن، تم إعداد حملة مكبرة بجميع مراكز وأقسام المديرية برئاسة مأمورى المراكز والأقسام وإدارتى المرور والبحث الجنائى اليوم، أسفرت عن ضبط " 45 دراجة بدون لوحات معدنية وتراخيص  ، كما تمكنت الحملة من ضبط 3 سيارات مسروقة بالإضافة إلى دراجتين بخاريتين مسروقتين .

كما تمكن الرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث من ضبط 180 سيارة ملاكى لتحميلها ركاب بالأجر .

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة، على أهمية قيادته للحملات الأمنية والمروية لإعادة الإنضباط إلى الشارع البحراوى ، وأوضح مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " إلى أهمية ضبط الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية أو تراخيص ، وتفعيل أحكام قانون المرور خاصة بعد تزايد ظاهرة قيام بعض الخارجين على القانون لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الحوادث، والتى ساهمت وبشكل كبير فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة وكذلك فى معظم جرائم السرقات .


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