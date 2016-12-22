أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. بابا نويل يظهر بشوارع القاهرة

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

1. السفارة السويسرية تحتفى بزيارة عمر جابر لها: مفاجأة كريسماس جميلة

2. الزمالك يحتفل بذكرى مباراته التاريخيه عام 1977 مع بايرن ميونخ

3. فتاة ترتدى ملابس بابا نويل فى شوارع القاهرة.. ورواد فيس بوك: يارب نقابلها

الفتاة تقدم هدية لأحد الشباب

بجانب أتوبيس

4. محمد سامى يهنئ نور بعيد ميلادها بصورة على "إنستجرام"

5. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها الخامس بصورة رومانسية ودعوة "5 بعيون الحساد"

6. هشام ماجد ينشر صورة بصحبة هنا الزاهد.. ومتابعوه: "ياريت تكونوا اتخطبتوا

7. "مايا خليفة" الأكثر بحثًا بجوجل بعد طلب موقع أمريكى تعيينها سفيرة بالسعودية

8. كريستيانو رونالدو ينشر صورة بصحبة ابنه على "تويتر"

9. ساويرس يعلن دعم ملتقى "شغلنى" لتوفير 4 آلاف فرصة عمل للشباب

10. أحدث طرق النصب .. شخص يشترى شاشة أون لاين ليجدها "لوح خشب"