ترامب: علينا توسيع قدراتنا النووية حتى يعود العالم إلى رشده

كتبت حنان فايد

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "على الولايات المتحدة أن تعزز وتوسع من قدراتها النووية بشكل كبير إلى أن يحين الوقت الذى سيعود فيه العالم إلى رشده بشأن الأسلحة النووية"، وهذا بعد ساعات من دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لتعزيز ترسانة موسكو النووية.

تأتى تدوينة الرئيس الجديد على موقع تويتر على تناقض تام من دعوات باراك أوباما لوضع حد للأسلحة النووية فى العالم.

وكان الرئيس بوتين قد قال فى خطاب له اليوم عن أعمال بلاده العسكرية عام 2016: "علينا أن نعزز القدرات العسكرية للقوات النووية الاستراتيجية، لا سيما مركبات الصواريخ القادرة على اختراق أى أنظمة دفاع صاروخية حالية أو مستقبلية وبشكل موثوق به". مضيفا: لينا أن نرصد بدقة أى تغيير فى ميزان القوى وفى الوضع السياسى والعسكرى فى العالم، وخصوصا على طول الحدود الروسية، وتغيير الخطط سريعا لتحييد التهديدات أمام بلادنا".