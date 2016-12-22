وزير البترول: مصر تستورد البترول الخام العراقي في الربع الأول من 2017

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر والعراق ستتوصلان لاتفاق بشأن استيراد البترول الخام العراقي لتكريره بالمعامل المصرية، متوقعا دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2017.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد بالقاهرة حيث أكد أن الكميات المستهدف استيرادها من العراق تتراوح بين مليون ومليونى برميل شهريًا.

وتوقفت “أرامكو” أكبر شركة نفط فى العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ أكتوبر الماضى، رغم وجود تعاقد يلزم الشركة السعودية بالتوريد لمدة 5 سنوات.

أ ش أ