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روسيا: مصير الأسد غير مطروح في المباحثات مع تركيا وإيران

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روسيا: مصير الأسد غير مطروح في المباحثات مع تركيا وإيران روسيا: مصير الأسد غير مطروح في المباحثات مع تركيا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الخميس/ أن المباحثات الروسية التركية الإيرانية، لا تتضمن أي جدول أعمال سري, مشيرة إلى أن مصير الرئيس السوري بشار الأسد غير مطروح في تلك المباحثات الثلاثية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله “إن هذا الموضوع ليس مهما الآن على الإطلاق”, مشيرا إلى ضرورة التركيز على قضايا حلب وتدمر والوضع الإنساني وكذلك المسائل المتعلقة باستئناف العملية السياسية.

وأكد ريابكوف،  أن الغرب سيضطر إلى أخذ الاتفاقات الروسية التركية الإيرانية حول سوريا بعين الاعتبار, مضيفا أنه يجب قبول تلك الاتفاقات والانطلاق من الواقع الجديد.

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