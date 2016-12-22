أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الداخلية الألماني: المشتبه به في هجوم برلين هو على الأرجح منفذه

Google+ Print
وزير الداخلية الألماني: المشتبه به في هجوم برلين هو على الأرجح منفذه وزير الداخلية الألماني: المشتبه به في هجوم برلين هو على الأرجح منفذه

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره يوم الخميس إن المحققين الألمان يعتقدون أن هناك “احتمالا كبيرا” أن المشتبه به التونسي الذي يجري البحث عنه فيما يتعلق بهجوم يوم الاثنين على سوق لعيد الميلاد في برلين هو منفذ الهجوم.

وقال دي مايتسيره “يمكننا القول اليوم إن لدينا معلومات جديدة بأن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المشتبه به هو المنفذ الحقيقي.”

وأضاف “تم العثور على بصمات … في كابينة القيادة وهناك أدلة أخرى تدعم ذلك.”

وظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجوار دي مايتسيره في المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وقالت إنها تأمل أن يتم قريبا القبض على منفذ الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا