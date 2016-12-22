على معلول.. بين إغراءات الترجى.. و"دكة" الأهلي

كتب فتحى الشافعى

يواجه على معلول ظهير أيسر فريق الأهلى ظروفًا صعبة هذه الأيام فاللاعب الذى تألق مع المارد الأحمر بداية الموسم الجارى وقدم معه عروضًا رائعة استحق عليها إشادة الخبراء وتراجع مستواه بشكل لافت للنظر وجلس على الدكة فى المباريات الأخيرة.

على معلول تلقى عدة عروض خارجية أبرزها من تونس خلال الفترة الماضية وتحديدًا من الترجى الذى عرض مليون و500 ألف دولار لضم اللاعب المُنضم للأهلى مطلع الموسم الجارى قادمًا من الصفاقسى التونسى مقابل 700 ألف دولار.

ورغم إغراءات الترجى وغيره من الأندية الخارجية إلا أن الأهلى رفض التفريط فى على معلول خلال انتقالات يناير المقبلة لحاجة الفريق لجهوده بجانب رغبة الأحمر الاحتفاظ به لنهاية الموسم لإمكانية الحصول على سعر أفضل حال مشاركته مع منتخب بلاده بأمم أفريقيا المقبلة بالجابون.

على معلول غاب عن تشكيل الأهلى فى آخر مباريات للأهلى أمام المقاصة وإنبى والمصرى بالدورى غير أنه انضم لقائمة الأحمر فى مباراة الألومنيوم المُقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام فى الجولة الـ32 لكأس مصر.