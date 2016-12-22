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بالصور.. سلطات المطار تضبط 8170 قرصًا مخدرًا داخل "موتور مياه"

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بالصور.. سلطات المطار تضبط 8170 قرصًا مخدرًا داخل "موتور مياه" بالصور.. سلطات المطار تضبط 8170 قرصًا مخدرًا داخل "موتور مياه"

>كتبت-رحاب نبيل

 

أحبطت جمارك "الدى أتش ال" بقرية البضائع بمطار القاهرة الجوى بالتنسيق مع مباحث المخدرات، محاولة تهريب ٨١٧٠ قرصا مخدرا داخل طرد شخصى مشمولة أدوية، يزن 17 كجم صادر إلى ، وتم حجز المضبوطات وتسليمها إلى نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

 

صرحت مصادر جمركية بالمطار بأنه وردت معلومات من إدارة مباحث المخدرات بميناء القاهرة الجوى، عن محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل طرود شخصية يتم شحنها إلى السعودية، واشتبه كل من طه عزت وخالد سعيد مأمورا الجمارك فى الطرود، وبفك مساميرها تحت أشراف حسام حسن مدير إدارة الحركة، عثر على موتور المياه، تبين وجود 4 عبوات بلاستيك داخله ملفوفة بكربون، تحتوى على أقراص صغيرة الحجم بنية اللون بوزن إجمالى 1.5 كجم بأجمالى عدد 8170 قرصًا تسمى "كبتاجون".

 

 وطلب شريف حبيب مدير جمارك الدى آتش ال بعرضها على شرطة المخدرات بالمطار، وأكدوا الاشتباه وأنها مدرجة بجدول المخدرات رقم ١ .

 

وأمر كل من عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بحجز الطرود وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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