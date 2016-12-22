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علماء هولنديون يبتكرون طريقة جديدة لإنتاج الدواء على سطح كوكب المريخ

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علماء هولنديون يبتكرون طريقة جديدة لإنتاج الدواء على سطح كوكب المريخ علماء هولنديون يبتكرون طريقة جديدة لإنتاج الدواء على سطح كوكب المريخ

>رويترز

كشف علماء هولنديون أحدث الطرق الحديثة لإنتاج الدواء فى أى مكان تصل إليه آشعة الشمس، حيث تمكنوا من ابتكار ورقة شجرة صناعية يمكنها أن تتحول إلى مصنع صغير لإنتاج الأدوية.

 

نشر العلماء بحثهم فى نشرة "أنجواندت كيمى" العلمية، أمس الأربعاء، وأكدوا أن هذا الابتكار سيستفيد من قدرة النباتات على استخدام ضوء الشمس فى تغذية نفسها من خلال عملية التمثيل الضوئى.

 

 وبحسب البحث الذى قدمه الباحثون يمكن لورقة الشجر المبتكرة، والمصنوعة من المطاط، العمل حتى فى ظروف تشتت ضوء الشمس مثلما هو الحال مع وجود سحب فى السماء، ويستوحى هذا المصنع فكرته من القدرة الطبيعية لأوراق الشجر على تجميع الآشعة الشمسية باستخدام مواد جديدة يطلق عليها المركزات الشمسية المضيئة، يكون لها قنوات رقيقة تضخ من خلالها السوائل بما يعرض الجزيئات لضوء الشمس.

 

وقال "تيموثى نويل" رئيس فريق الباحثين إن بهذا الابتكار يمكن من الناحية النظرية استخدامه لتصنيع مركبات دوائية بالطاقة الشمسية فى أى مكان تشاء"، وأضاف: "ربما يكون من الممكن فى يوم من الأيام تصنيع أدوية للملاريا فى الغابات أو حتى تصنيع أدوية على سطح كوكب المريخ فى أى مستعمرات فضائية تقام مستقبلا بالاستغناء عن ضرورة وجود للطاقة". 

 

 


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